Fatsa’da korona virüs denetimleri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında gerçekleşen denetimler devam ediyor.

Pandemiye karşı aşılama çalışmalarının başladığı bugünlerde de Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve denetim ekipleri çalışmalarını pazar yerlerinde, işlek caddelerde ve esnaflara yapılan denetimlerle sürdürüyor.

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede ki esnafları ziyaret ederek, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Yapmış olduğu denetimlerde esnaflarla sohbet ederek, hal hatırlarını soran Kaymakam Yaran, esnaftan iş yerlerinde uyguladıkları tedbirlere ilişkin bilgi aldı. Yaran, Kovid19 tedbirlerine ve kurallarına uyan işyeri sahiplerine ve vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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