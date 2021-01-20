Ordu’da kar yağışından kartpostallık manzaralar

Emekli maaşları ne kadar

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Ordu’da bu sabah etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar süren kar yağışı ortaya kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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