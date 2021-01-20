Kar yağışının sürdüğü Ordu'da ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da hafta başından bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaşırken, karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran kar yağışının ardından ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. 27 bin 318 kilometrelik yol ağıyla, Türkiye´nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan ilde, 479 iş makinesi ve 550 personel görev yapıyor. Kar yağışının sahil kesimine göre daha yoğun görüldüğü yüksek kesimlerde, yolların açık tutulması için aralıksız çalışan ekipler, tuzlama ve küreme çalışmalarına da devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca il genelinde sürdürülen çalışmalarda, 30 cenaze ve 27 hastaya müdahale edildi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaşırken, karla mücadele ekiplerinin hızlı müdahaleleri sonrası kapalı mahalle ve grup yolunun bulunmadığı kent genelinde tuzlama çalışmaları da büyük bir titizlikle sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Ordu MUSTAFA KIRLAK

2021-01-20 15:06:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.