Pazar alanında esnaf ve vatandaşa çorba ikramı

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Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, hayata geçirilen ‘Şirin Pazar’da esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu, kurulan sobalar ile esnafın soğuk havadan etkilenmesi engellendi.

Altınordu Belediyesi, sabahın erken saatlerinde ‘Şirin Pazar’ olarak adlandırılan Pazar alanında sabahın erken saatlerinde sobaları kurarak, ikramlık çorbaları hazırladı. Sabah saatlerinde sergilerini açan esnaflara, çorba ikramında bulunulurken, alışverişe gelen vatandaşlar da çorba ikramıyla ısındı.

Sabahın erken saatlerinde pazara gelen esnaf, çorba ikramıyla kahvaltı etme imkanı bulduklarını belirterek, hizmetten dolayı Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkür ettiler.

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