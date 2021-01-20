ÜNTİD saklı tarihleri gün yüzüne çıkartıyor

Ünye Turizm İşletmeleri Derneği tanıtım, tescil, keşif ve dehliz çalışmaları ile ilgili Güzelkale Mahallesi'nde bulunan tarihi iki çeşmenin turizme kazandırmak amacıyla çalışma başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Adnan Sobi, Dernek Üyesi Sanat Tarihi Bilim Uzmanı Nevra Arslan, Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Ali Rıza Nal ile birlikte Güzelkale Mahallesi’ne tarihi çeşmelerin olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Bulunan tarihi çeşmelerin turizme kazandırılması için ön rapor hazırladıklarını ifade eden Başkan Adnan Sobi, "Bu raporumuzu ve iyileştirme talebimizi Büyükşehir Belediyemize de ileteceğimizi belirtmek istiyorum. Ön hazırlığını yaptığımız raporumuzda, Kale Girişinin Hemen Alt Yolundaki Tescilsiz Tarihi Çeşme Ünye Kalesine yakın bir konumda bir çeşme yapısı tespit edilmiştir. 104/39 ada parselde bulunan çeşmenin taş malzeme ile inşa edildiği anlaşılmaktadır. Buradaki çeşmenin geniş ve kapalı havuzu bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli örtü sistemine, düzgün kesme taşlı cepheye ve iki su oluğuna sahiptir. Üzerinde ilk belirlemelere göre kitabe ve bezeme unsuru tespit edilememiştir. Çeşmenin etrafındaki yabani otlar ve örtü sistemini saran sarmaşık çeşmeyi gizlemektedir. Ayrıca geniş havuzunda biriken su içinde halk sağlığını etkileyecek bakteri oluşumu gözlemlenmiştir. Çeşme önünde suyun akarını tıkayan malzemelerden dolayı balçık oluşmaya başlamıştır. Hem çeşmeye ulaşımı engellemekte hem de yürümeyi zorlaştırmaktadır. Ünye Kalesi olarak bilinen savunma yapısındaki çalışmalar ve üst yolda yapılan yol yapım çalışmaları da dikkate alındığında çeşmenin koruma altına alınıp işlev kazandırılması gerekmektedir. Bulunduğu konum itibariyle de mahalle ile kaynaşmış olan çeşme tarihi önem arz etmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında ivedi bir şekilde çeşme incelenmeli, tescil edilmeli ve restore edilmelidir. Kalealtı mevkisindeki çeşmenin tarihi için ilk aşamada tarihlendirme kriteri sunan bir veri ile karşılaşılmamıştır" dedi.

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