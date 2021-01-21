Ordu’dan ‘donduran’ görüntü Sibirya’yı andıran görüntülerde dere dondu, kayalıklardan akan sular buz kütlelerine dönüştü

Ordu’nun Kumru ilçesinde gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile bir dere dondu, kayalıklar ve yollar ise buzla kaplandı.
Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Kumru ilçesinde hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. Kumru ilçesi Konaklı Mahallesi’nde akan bir dere tamamen buz tuttu. Çoğunlukla buz kütlelerinin de oluştuğu yollarda, gündüzleri açan güneş ile eriyen kar suları kayalıkları buzla kapladı. Sibirya’yı andıran görüntüler insanların içini ürpertirken, özellikle sürücülerin acil durumlar dışında araçları kullanmamaları gerektiği belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.