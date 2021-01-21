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Kazada oğlunu kaybeden eski milletvekili: Oğlum trafik cinayetine kurban gitti

DHA

Kazada oğlunu kaybeden eski milletvekili: Oğlum trafik cinayetine kurban gitti


Mustafa KIRLAK-Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında oğlu Melih Koç'u (36) kaybeden DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç, "Henüz 36 yaşında, gencecik, günahsız yavrumu, kaza değil trafik cinayeti acı bir şekilde aramızdan almıştır" dedi.
Kaza, 14 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı´nda meydana geldi. Melih Koç yönetimindeki 06 M 2828 plakalı spor otomobil, Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobil ve Murat Akmaz yönetimindeki 52 ZA 335 plakalı otobüs, zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlardan ikisi alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobilin sürücüsü DSP 20´nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç´un oğlu Melih Koç yaşamını yitirdi.
'SUÇU İŞLEYEN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'
Eski milletvekili Müjdat Koç, yaşanan acı olayın ardından açıklamada bulundu. Oğlunun trafik cinayetine kurban gittiğini belirten Koç, "Son olacağını bilmediğimiz akşam yemeğini birlikte yedikten sonra, en yakın arkadaşının yeni doğan çocuğunu ziyarete gitmişti. Ancak dönüş yolunda eve iki dakikalık mesafeden dönememiş, trafik cinayetine kurban gitmiştir. Bu acının telafisi yok, ancak başka ailelerin de bizim gibi yanmaması için ilgili şahıs hakkındaki cezai ve hukuki süreçlerin peşini asla bırakmayacağız. Böyle trafik cellatlarının kendi sorumsuzlukları sonucu başka canların yanmaması için, suçu işleyinin en ağır şekilde cezalandırılması ve caydırıcı tedbirlerin alınması hususunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
'DURAN ARACA ARKADAN ÇARPTI'
Oğlunun arabasına arkadan çarpan kişinin alkollü olduğunu ileri süren Koç, "Resmi tutanaklara göre 2.27 promil alkollü olduğu tespit edilen Osman Keskin isimli şahıs, kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere; ayağını gazdan dahi çekmeden, aşırı hızla oğlum Melih Koç'a kırmızı ışıkta durur vaziyetteyken arkadan çarpmıştır. Henüz 36 yaşında, gencecik, günahsız yavrumu, kaza değil trafik cinayeti sonucu acı bir şekilde aramızdan almıştır" şeklinde konuştu.
Öte yandan kazada kusurlu bulunan Osman Keskin, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK-Nurcan ŞANLI
2021-01-21 12:05:35

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