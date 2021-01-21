Soğuk havalarda sokak hayvanları unutulmuyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, kış mevsiminde sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.
Yılın her ayında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını arttırdı. Bu kapsamda belediye ekiplerince, her gün düzenli olarak kedi ve köpek mamaları, kentin belirli noktalarında kurulu olan mamamatiklere bırakılıyor. Sokak hayvanları, beslenme odaklarına bırakılan yiyeceklerden gıda ihtiyaçlarını giderirken, ilçe genelinde belli noktalarda yer alan su kapları da dolduruluyor.
Altınordu Belediyesi ekipleri ayrıca, gönüllü hayvan severlerin de katılımıyla şehrin belirli noktasında besleme çalışmasını yürütüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.