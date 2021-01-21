Ordu’da elektrik direklerinden demir çalan 2 kişi yakalandı

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Ordu’nun Gölköy ilçesinde elektrik direklerine konulan demir malzemelerini bir okulun bahçesinden çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Gölköy İlçesi Damarlı bir araç ile elektrik direklerinde kullanılan demir malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 kişinin takibini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aracı takip ederek yolda durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontroller neticesinde arka koltukta elektrik direklerinde kullanılan 1 metre uzunluğunda 95 adet demir malzeme bulundu.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturma sürüyor.

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