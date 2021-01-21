Ordu’da aranan şahıslar cezaevinde

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Ordu’da haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslar polis tarafından tek tek yakalanıyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1117 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı tarihlerde 28 şahsa kumar oynamaktan, 5 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa kaçak av yapmaktan, 1 şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten, 93 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

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