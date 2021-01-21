Ordu’da son bir hafta 18 trafik kazasında 31 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti

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Ordu’da son bir hafta içerisinde meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

1117 Ocak tarihlerinde il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 18 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 31 kişi yaralandı. Meydana gelen 3 ölümlü trafik kazasında ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Aynı tarihlerde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 15 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 29 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 16 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 82 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 510 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 32 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 4 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 72 araç trafikten men edilirken 15 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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