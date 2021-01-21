Ordu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ORDU merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imam yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışma başlattı. Örgütün mahrem imamları arasında bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bölge talebe mesulü M.K´nın kullandığı 'örgütsel hat' tespit edildi. Sözde mahrem imamın deşifre olmamak ve yakalanmamak amacıyla başka kişi üzerine almış olduğu hattın deşifresi neticesinde, aralarında aktif görevde bulunan asker, emniyet ve öğretmen gibi kamu görevlilerinin yer aldığı 15 şüphelinin yakalanması amacıyla Ordu merkezli Bingöl, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İstanbul ve Samsun'da Özel Harekât Şube Müdürlüğü´nün desteğinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınarak Ordu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında ise 2 şüphelinin arandığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-01-21 16:27:21



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