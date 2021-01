Gençler, Lise.Zone dergisini beğendi

Fatsa Belediyesi tarafından lise düzeyindeki gençlerin pandemi döneminde eğitim ve öğrenimine katkıda bulunmak için hazırlanan Lise.Zone dergisi her ay gençlere kapı kapı ulaştırılması devam ediyor.

Her ay düzenli olarak hazırlanan dergide lise düzeyindeki gençlerin bilim, teknoloji, eğitim, sanat, kültür, spor, tarih, aktüel, güncel bilgi ve ders notları yer alıyor. Zengin içerikleri ile gençlerin eğitimine ve bilgi birikimine katkı sağlayan dergi belediye ekipleri ilçenin gençlerine Lise.Zone dergisinin yeni sayısını kapı kapı gezerek ulaştırıyor.

Derginin 4 ve 5’inci sayısı ile birlikte içerisinde bir adet N95 maskesinin yer aldığı pakette, ayrıca gençler için dağıtım sonrası sürpriz yapılacak. İlk iki sayıyı aldıktan sonra yeni sayıları merakla beklediklerini ifade eden gençler dergileri kendilerine ulaşınca Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a teşekkür etti.



Kibar: “Gençler bizim geleceğimiz”

Gençlerin yarınların güvencesi olduğunu söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Yerel yöneticiler olarak bizler de halkımızın olumsuz etkilendiği bu durumu en aza indirgemek, bu durumu olumluya çevirme noktasında ilk günden beri gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Bizler gençlerimizin her daim yanındayız. Lise öğrencilerimizin bilgi dağarcığını genişletecek, ileri zamanlarda kendilerine faydalı olabilecek bilgilerin içerisinde yer aldığı Lise.Zone dergisinin basımını gerçekleştirdik ve öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu dergiler öğrencinin yanında veliye de hitap edecek şekilde hazırlandı. Pandemi döneminde eğitim ve öğrenimine katkıda bulunmak için hazırlanan Lise.Zone dergisi her ay gençlerimize kapı kapı ulaştırıyoruz. Belki de bu süreçte öğrencilerden ziyade, veliler bilgilenmiş olacak. Evlatlarını ona göre yönlendirecekler. İnşallah bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizi bıktırmadan, usandırmadan bu olumsuz dönemi onlara olumluya dönüştürme adına bu tür çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.