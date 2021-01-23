Minik yüreğinden geçenleri sağlık çalışanları için yazdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ecemsu Sencap, pandemi döneminde hizmet ve gayret gösteren sağlık çalışanlarına yüreğinden geçenleri bir mektuba yazarak Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tamer Kutlu'ya verdi.

Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının yaşadığı zor şartları ve pandemi nedeniyle gayretlerini esirgemeyen sağlık çalışanları için yüreğinden geçen duyguları yazan Ecemsu Sencap'ın mektubunu okuyan Başhekim Tamer Kutlu ise kendisine teşekkür etti.

Başhekim Tamer Kutlu, "Böyle bir içten yazılan mektubun her bir satırının bizler için yazılması anlatılmaz bir duygudur. Çoğumuzun belki aklına gelmeyecek cümleleri minik bir evladımızın kalemine alması bizleri çok mutlu etti. Bu duygulu cümleleri gelecek nesillerimizden görmek, onların yüreklerindeki duyarlılık bizleri bir kez daha rahatlattı. Minik evladımıza tüm sağlık çalışan arkadaşlarım adına ve inşallah büyüdüğünde aynı mesleği paylaşırız dileğiyle teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.