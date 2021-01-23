Minik yüreğinden geçenleri sağlık çalışanları için yazdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik yüreğinden geçenleri sağlık çalışanları için yazdı

İHA

Minik yüreğinden geçenleri sağlık çalışanları için yazdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ecemsu Sencap, pandemi döneminde hizmet ve gayret gösteren sağlık çalışanlarına yüreğinden geçenleri bir mektuba yazarak Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tamer Kutlu'ya verdi.
Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının yaşadığı zor şartları ve pandemi nedeniyle gayretlerini esirgemeyen sağlık çalışanları için yüreğinden geçen duyguları yazan Ecemsu Sencap'ın mektubunu okuyan Başhekim Tamer Kutlu ise kendisine teşekkür etti.
Başhekim Tamer Kutlu, "Böyle bir içten yazılan mektubun her bir satırının bizler için yazılması anlatılmaz bir duygudur. Çoğumuzun belki aklına gelmeyecek cümleleri minik bir evladımızın kalemine alması bizleri çok mutlu etti. Bu duygulu cümleleri gelecek nesillerimizden görmek, onların yüreklerindeki duyarlılık bizleri bir kez daha rahatlattı. Minik evladımıza tüm sağlık çalışan arkadaşlarım adına ve inşallah büyüdüğünde aynı mesleği paylaşırız dileğiyle teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de, PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon
YEREL HABERLER Karadeniz'de, PKK'nın kış üslenmesine yönelik ...
Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Gençler, Lise.Zone dergisini beğendi
YEREL HABERLER Gençler, Lise.Zone dergisini beğendi
Altınordu Belediyesi’nden 'Şirin Pazar’a ücretsiz servis
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden 'Şirin Pazar’a ücretsiz ...
Yaylada 14 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yaylada 14 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Karadeniz´de balık avcılığına sıkı denetim
YEREL HABERLER Karadeniz´de balık avcılığına sıkı denetim
Ordu’nun imarı yeniden şekillenecek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde yeni imar planı için ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla Ordu Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Müteahhitler Birliği Derneği üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Ordu’nun imarı yeniden şekillenecek Ordu Büyükşehir ...
Çambaşı Yaylası'nda evlerden hırsızlık yapanlar yakalandı
YEREL HABERLER Çambaşı Yaylası'nda evlerden hırsızlık yapanlar ...
Tıp dünyasının tanınan ismi okul yaptırıyor
YEREL HABERLER Tıp dünyasının tanınan ismi okul yaptırıyor
Minik Belinay tedavi olacak Mermer kemik hastası 5 yaşındaki görme engelli Belinay, Kayseri’de yapılacak olan tedavinin ardından görme şansı bulabilecek
YEREL HABERLER Minik Belinay tedavi olacak Mermer kemik hastası 5 ...
Altınordu’da giyilmeyen kıyafetler için ‘Giysi Kutusu’
YEREL HABERLER Altınordu’da giyilmeyen kıyafetler için ‘Giysi ...
Altınordu Belediyesi’nden yakacak yardımı
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden yakacak yardımı
Ordu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Ordu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Vali’den Halk Günü
YEREL HABERLER Vali’den Halk Günü
Vali vatandaşa simit ikram etti
YEREL HABERLER Vali vatandaşa simit ikram etti
Ordu’da son bir hafta 18 trafik kazasında 31 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ordu’da son bir hafta 18 trafik kazasında 31 kişi ...
Ordu’da aranan şahıslar cezaevinde
YEREL HABERLER Ordu’da aranan şahıslar cezaevinde
Ordu’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak tütün operasyonu
9 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 9 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi ...
Ordu’da telefon kablosu hırsızlığı: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’da telefon kablosu hırsızlığı: 2 tutuklama
Ordu’da elektrik direklerinden demir çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da elektrik direklerinden demir çalan 2 kişi ...
Ordu’da giyilmeyen kıyafetler ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Ordu’da giyilmeyen kıyafetler ekonomiye ...
Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama bıraktı
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi doğaya kuşlar için yem, sokak ...
Çocukların duyarlılığı hayat kurtardı
YEREL HABERLER Çocukların duyarlılığı hayat kurtardı