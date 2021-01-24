Örtü yangınını mahalleli söndürdü

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen örtü yangını mahalle sakinlerinin de müdahalesiyle söndürüldü.

Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda kuru yaprakların tutuşmasıyla başlayan yangın, yaklaşık 10 dönümlük araziye yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevlenen yangını gören mahalle sakinleri olayı Orman İşletme Şefliği'ne haber verdi. Mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürülen yangın kontrol altına alınırken, yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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