3 günde 8 kez yangın çıkan bina sakinleri endişeli

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) ORDU´nun Altınordu ilçesinde 6 katlı binanın boş dairelerinde 3 günde 8 kez yangın çıktı. Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, mahallede denetimlerini artırdı.

Yangınlar, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi´nde bulunan 6 katlı binanın, boş dairelerinde meydana geldi. 3 günde 8 kez yangının çıktığı apartman sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen 1 kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, mahallede denetimlerini artırdı. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

`HUZURUMUZ KALMADI´

Bina sakinlerinden Ali Ulu, "Her taraf parça parça yanıyor. Can güvenliğimiz kalmadı, neden yandığı ve kimin yaktığı belli değil. Dumandan aşağıya zor indik" dedi.

Yangın nedeniyle panik içerisinde olduklarını ifade eden İsmail Can da, "Sürekli yangın çıkıyor. 3 gündür huzurumuz kalmadı. Sabah evden çıkarken yine yangın çıktı" diye konuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2021-01-25 10:26:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.