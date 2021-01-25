DSİ’nin Ordu yatırımları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Ordu’ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü oluyor.



“Su ‘olmazsa olmaz’ olarak nitelendirilen temel bir ihtiyaç”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ordu’da bugüne kadar 4 adet içme suyu tesisi (Ordu ve Ünye İçmesuyu Arıtma Tesisleri ve İsale Hatları) tamamladık. Bu tesisler ile 561 bin 223 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 39 milyon m3 içme suyu temin ediyoruz” dedi.



"Ordu ilimize 3 baraj ve 1 gölet kazandırdık"

Karadeniz’in önemli illerinden biri olan Ordu’muza son 18 yılda 1 milyar 450 milyon 604 bin 513 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 3 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini açıkladı. Yıldız, “Bu barajların en önemlisi Topçam Barajı’dır. Barajın temelden yüksekliği 122 metredir. 133 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Ayrıca enerji maksatlı olan Topçam Barajı ile yıllık 200 kWh enerji üretilmektedir. Diğer barajımız Ordu Üniversite Barajı, 35,50 metre yüksekliğinde olup, 208 bin m3 su biriktirme hacmine sahiptir. 2017 yılında hizmete alınmıştır. Bir diğer barajımız İlküvez Barajı’dır. Barajın temelden yüksekliği 30 metredir. 1,09 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir” diye konuştu.

İnşaatı devam eden 4 baraj hakkında bilgi veren Yıldız, “Diğer taraftan Ordulu vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Ordu’nun su kaynaklarını değerlendirmek için şu anda 4 barajın (Çağlayan Barajı, Gölköy Kırtaş Barajı, Korgan Barajı ve Kumru Barajı) yapım çalışmaları sürüyor. Ordu ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 68 adet taşkın koruma tesisi ile Ordu şehir merkezi ile 66 yerleşim yeri ve 4 bin 760 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. 11 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.