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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denize en yakın orman turizme kazandırılıyor

İHA

Denize en yakın orman turizme kazandırılıyor

Karadeniz Bölgesi’nin denize en yakın ormanı olan Ünye ilçesindeki Asarkaya Kent Ormanı turizme kazandırılıyor. Ormana ulaşım sağlayan yolun genişliğini 10 metreye çıkartan Büyükşehir Belediyesi, güzergahtaki kazı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.
Denizi, yeşil doğası ve zengin tarihi dokusuyla Karadeniz'in yükselen yıldızı haline gelen Ordu’da, turizme yapılan yatırımlar devam ediyor. Ulaşım, altyapı, üstyapı, sağlık ve tarım alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, turizme yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde, Ünye ilçesindeki Asarkaya Kent Ormanı’na ulaşım sağlayan güzergahta devam eden çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Genişliği 10 metreye çıkartılan güzergâh boyunca, konforlu bir ulaşımın temeli olan altyapı çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Ünye ve Ordu turizmine katkı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, denize en yakın orman olan Asarkaya’nın Ünye turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Güler, “4 kilometrelik güzergahın kayalık yapısı nedeniyle, birçok noktada gerçekleştirilen patlatma çalışmalarının ardından malzeme kaldırma ve altyapı faaliyetleri sürüyor. Asarkaya Kent Ormanı, hem Ünye hem de Ordu turizmine önemli katkı sağlayacak, doğa harikası bir yer” dedi.
Turizmin gelişmesi için konforlu ve standardı yüksek bir ulaşımın çok önemli olduğunu vurgulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Genişletme ve altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başlayacağız. Ünye Kent Ormanı, dokusunda barındırdığı birçok yaban hayvanı ve bitki çeşidiyle dikkat çekiyor. Kuş gözlemciliği ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için de tercih edilen mekânların başında geliyor. Tüm çalışmalar, Ünye ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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