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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da ihtiyaç sahiplerine eşya desteği

İHA

Ordu’da ihtiyaç sahiplerine eşya desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi yardıma muhtaç, kimsesiz, engelli vb. bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya 19 ilçede kesintisiz devam ediyor. Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri çekyat, baza, nevresim takımı, yorgan, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşya ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıyor.
Yardımların her geçen gün büyütüleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, “19 ilçemizde sürekli olarak yardıma muhtaç, yoksul, engelli vb. bireylerin tespitini yapıyoruz ve ihtiyaçları belirlenen vatandaşlarımıza gerekli yardımı ulaştırıyoruz” dedi.
Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu:
“Takdir edersiniz ki yeryüzünde herkes aynı imkanlara sahip değil. Bazı insanlarımız yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Biz de görevimiz gereği bu yoksulluğu en aza indirmek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. 19 ilçemizde sürekli olarak yardıma muhtaç, yoksul, engelli vb. bireylerin tespitini yapıyoruz ve ihtiyaçları belirlenen vatandaşlarımıza gerekli yardımı ulaştırıyoruz. Onların yaşam alanlarını iyileştirme gayretimiz neticesinde son olarak belirlenen vatandaşlarımıza baza, çekyat, buzdolabı gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Onların mutluluğu bizim için her şeye değiyor. Bundan sonra da yardımlarımızı her gecen gün büyüterek vatandaşlarımıza el uzatmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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