Vali Sonel yetim ve öksüzleri sevindirmeyi sürdürüyor Trabzonsporlu Yaşar, imzalı formasına Vali'nin desteğiyle kavuştu Ordu Valisi Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocukların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor

Yetim ve öksüz çocuklara mektup yazarak isteklerini soran Ordu Valisi Tuncay Sonel, Trabzonspor sevdalısı Yaşar'ın imzalı forma talebini de yerine getirdi.

Ordu’da göreve başladığında il genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa mektup gönderen ve yazdığı mektubun sonuna da "Annen ya da baban hayatta olsaydı ondan ne isterdin?" diye yazan Vali Tuncay Sonel, mektubuna cevap veren yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getiriyor. Vali Tuncay Sonel, Çamaş ilçesinde yaşayan ve babası vefat etmiş 4. sınıf öğrencisinin, Trabzonspor forması isteğini de yerine getirdi.

Vali Tuncay Sonel’in kendisine gönderdiği mektuba cevap veren Çamaş Şehit Yıldıray Uygun İlkokulu 4. sınıf öğrencisi, mektubunda Trabzonspor forması istediğini belirtti. Vali Tuncay Sonel, çocuğun bu isteğini Trabzonspor Kulübü yetkililerine iletti. İsteğe karşı duyarlı davranan yetkililer de tüm futbolcular tarafından imzalanan formayı, yanında futbol topu ile birlikte 4. sınıf öğrencisine ulaştırılmak üzere Vali Tuncay Sonel’e gönderdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 19 ilçede yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirilmesinin, kaymakamlar tarafından bizzat takip edildiğini söyledi. Vali Sonel, "Onlar da bizzat sahadalar. Yaşar evladımızın Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı forma ve beraberinde bordomavi renkli futbol topu Çamaş ilçemize vekalet eden Çatalpınar Kaymakamımız Muhammet Kılıçaslan tarafından kendisine teslim edildi. Çocuklarımızın istekleri devletimizin ve hayırsever dostlarımızın katkılarıyla yerine getiriliyor. Yaşar evladımızın mutluluğuna vesile olan Trabzonspor’umuza da hassasiyetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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