Ordu Valisi, yetim çocuğun isteğini yerine getirdi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Valisi Tuncay Sonel, kendisine mektup yazarak Trabzonspor forması, tablet ve çalışma masası isteyen Çamaş Şehit Yıldıray Uyun İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi küçük çocuğun talebini yerine getirdi.

Ordu´da göreve başladığında il genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa mektup gönderen, mektubun sonuna da `annen ya da baban hayatta olsaydı ondan ne isterdin?´ diye soran Vali Tuncay Sonel, kendisine cevap veren yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getiriyor. Vali Sonel'in mektubuna cevap veren Çamaş Şehit Yıldıray Uyun İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi de Trabzonspor forması, tablet ve çalışma masası istediğini belirtti. Sonel, yetim çocuğun forma isteğini Trabzonspor Kulübü yetkililerine iletti. Trabzonspor Kulübü yetkilileri de tüm futbolcular tarafından imzalanan formayı, yanında futbol topu ile birlikte küçük çocuğa ulaştırılmak üzere Vali Tuncay Sonel´e gönderdi. Ordu'dan temin edilen tablet ve çalışma masasıyla birlikte forma, çocuğa teslim edildi. Talepleri yerine getirilen küçük çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.

Vali Sonel, çocukların taleplerinin hayırseverler tarafından yerine getirildiğini belirterek, "19 ilçelerimizde yetim ve öksüz evlatlarımızın isteklerini yerine getirilmesini kaymakam arkadaşlarımız bizzat takip ediyorlar. Onlar da bizzat sahadalar. Yaşar evladımızın Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı forma ve beraberinde bordo mavi renkli futbol topu ile birlikte tablet ve çalışma masası, Çamaş ilçemize vekalet eden Çatalpınar Kaymakamımız Muhammet Kılıçaslan tarafından kendisine teslim edildi. Çocuklarımızın istekleri devletimizin ve hayırsever dostlarımızın katkılarıyla yerine getiriliyor. Yaşar evladımızın mutluluğuna vesile olan Trabzonspor´umuza da hassasiyetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-01-26 10:45:26



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