Ordu’da kaçak silah atölyesine baskın

Ordu’nun Korgan ilçesinde bir kaçak silah atölyesine yapılan baskında çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde Korgan ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 243 adet tabanca fişeği, 44 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 17 adet kartuş tapası, 20 gram saçma, 1 adet barut doldurma aparatı, 2 adet mengene, 1 adet matkap, 3 adet metal keski aleti ile muhtelif demir atölye malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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