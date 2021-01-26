71 kişiye korona virüs cezası

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Ordu’da son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirlerine uymayan 71 kişiye işlem uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1824 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişiye emre aykırı davranıştan, 7 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 2 kişiye yasa dışı bahis oyunu oynamaktan ve 71 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 25’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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