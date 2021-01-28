Genç turizmciler “bahçeden sofraya” üretecekler

Ordu'nun Ünye ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan “Bahçeden Sofraya Meyve ve Sebze Bahçesi” projesi protokol imza töreni düzenlendi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ünye İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ünye Ziraat Odası arasında imzalanan yardım ve iş birliği protokolüne göre İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ziraat Odası proje kapsamında Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tasarım ve beceri atölyesi olarak kurulacak bahçeye meyve fidanı, sebze tohumu temin edecek, okul öğretmen ve öğrencilerine bunların ekimi, dikimi ve yetiştirilmesi için eğitim verecekler.

Turizm alanında mesleki eğitim veren Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan “Bahçeden Sofraya Meyve ve Sebze Bahçesi” projesinin protokol imza töreni Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye İlçe Tarım Müdürü Ferda Yıldırım ve Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman’ın katılımı ile gerçekleşti.

Projenin çok önemli olduğunu ifade eden Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Bu proje ile öğrencilerin hem yetiştiriciliği öğrenip, hem de yetiştirdikleri ürünlerle atölyelerde ders yapacaklar. Üretim odaklı mesleki eğitim projelerinin öğrencilerin hem bireysel hem de mesleki gelişimine katkı sağlayacak" dedi.

Okullarının mesleki eğitimine etki edecek her türlü çalışmanın içerisinde olmuş bir turizm meslek lisesi olduğunu söyleyen Okul Müdürü Hasan Aydın ise “Okulumuz uzun yıllardır farklı alanlarda projeleri ile öne çıkmış, öğrencilerin genel ve mesleki eğitimine etki edecek her türlü çalışmanın içerisinde olmuş bir turizm meslek lisesidir. Aynı zamanda bu eğitim öğretim yılı itibariyle Bakanlığımız onayıyla proje okulu olarak eğitim vermeye başlayan okulumuzun başlattığı 'Bahçeden Sofraya Meyve ve Sebze Bahçesi' projesi ile okulumuz bahçesinde bir tasarım ve beceri atölyesi daha kuracağız, bu atölyede öğrencilerimiz üretecek ve ürettikleri ürünleri meslek derslerinde, uygulama otelimizdeki uygulamalı eğitimlerinde ve okul pansiyonumuzda kullanacaklar" diye konuştu.

İmza töreninin ardından bahçenin kurulacağı alanı ziyaret eden Özgür Tokgöz, Ferda Yıldırım ve Osman Sarıkahraman, alanda yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.