Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, reyonkasa fiyat çıkış denetimleri gerçekleştirdi.
Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilecek ürünler denetlendi. Kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine bakan ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol etti. Denetimlerde, etiket kontrolü yapan ve etiket ile kasa fiyatlarının tutup tutmadığını inceleyen zabıta ekipleri ayrıca, fahiş fiyat kontrolünü de sağladı.
Korona virüs salgını nedeniyle halk sağlığının söz konusu olduğu hassas süreç de dikkate alınarak sık aralıklarla yapılan denetimlerle olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.