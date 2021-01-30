Gıda alerjileri son 10 yılda 2 kat attı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu: “En yüksek artış kırmızı ete olan alerjide” “Arı sokması sonrası kırmızı et alerjisi ortaya çıkabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gıda alerjileri son 10 yılda 2 kat attı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu: “En yüksek artış kırmızı ete olan alerjide” “Arı sokması sonrası kırmızı et alerjisi ortaya çıkabilir”

İHA

Gıda alerjileri son 10 yılda 2 kat attı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu: “En yüksek artış kırmızı ete olan alerjide” “Arı sokması sonrası kırmızı et alerjisi ortaya çıkabilir”

Son 10 yıl içerisinde gıda alerjisinde 2 kata yakın bir artış olduğunu ifade eden İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, en şiddetli artışın ise kırmızı ete olan alerjide görüldüğünü, arı sokmaları sonrasında da kırmızı et alerjisinin başlayabileceğini söyledi.
Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, içerisinde bulunduğumuz çağın, her türlü alerjik hastalıkların görülmesinin arttığı bir çağ olduğunu ancak en dramatik artışın gıda alerjilerinde göründüğünü söyledi. Özellikle son 10 yıl içerisinde gıda alerjilerinde 2 kata yakın bir artış olduğunu, anafilaksilerde çok ciddi bir artış görüldüğünü ve bunların içerisinde de kırmızı ete olan alerjinin ciddi oranda yükseldiğini ifade eden Kutlu, “Özellikle 12 yıl önce keneler ile ilişkilendirilen bu kırmızı et alerjisi, keneler ortalıkta başka besi hayvanlarından almış oldukları antijenleri insanlara deri yoluyla bulaştırdığı zaman alphagal alerjisi dediğimiz bir duruma yol açıyor” dedi.

“Reaksiyonlar erken görünmeyebiliyor”
Kene sokması sonrası insanlarda ete karşı alerjik reaksiyonların geliştiğini ancak bunun diğer alerjilerin aksine uzun sürebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, “O yüzden insanların anlaması biraz geç olabilir ama çok önemli bir durum. Hayvancılığın yoğun olduğu, tarım toplumlarında, orman bölgelerinde, orman işçileri ve avcılarda alphagal alerjisi çok sık görülen bir durum. Bu açıdan bakıldığında Karadeniz Bölgesi de çok özel. Özellikle Orta Karadeniz Bölgesi’nde et alerjisinin çok yoğun olduğunu, bütün alerji doktorları bilir” şeklinde konuştu.

“Arı sokması sonrası et alerjisi ortaya çıkabilir”
Birçok hastanın, arı sokması sonrası et alerjisi olduğunu ifade ettiğini söyleyen Kutlu, “Et alerjisi özellikle yetişkin çağında geçmişte görmeye çok alışkın olmadığımız bir alerji. Bu kadar yoğun bir şekilde görmek, hele ki bazı vakalarda tekrarlayan şekilde arı sokması sonrası et alerjisinin başladığını ifade edenler var. O zaman aklımıza söyle bir konu geliyor, özellikle arıların son zamanlarda ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Hem radyo manyetik alanlarda olsun, hem küresel ısınmasının etkisiyle olsun. Bölgemizde taşınmalı arıcılık yapılıyor bu da arıları strese sokuyor. Böcek veya tarımsal ilaç kullanılması bununla ilişikli olabilir diye düşünüyoruz. Burada mutlaka araştırılması gereken bir konu var ve bu et alerjisi artarak devam eden bir konu. Bunun sırrının ben arıların midesinde olduğunu, bunun da mutlaka araştırılması gereken bir durum olduğunu, dünyanın diğer bölgelerinde görülen et alerjilerinden biraz farklı bir durum olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da 2 katlı evde yangın
YEREL HABERLER Ordu'da 2 katlı evde yangın
Başhekim Kutlu: "Aşılama işlemi randevu sistemiyle olacak"
YEREL HABERLER Başhekim Kutlu: "Aşılama işlemi randevu sistemiyle ...
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Rüzgarda sürüklenen cips standının peşinden koştu; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
YEREL HABERLER Rüzgarda sürüklenen cips standının peşinden koştu; ...
Sürüklenen cips standının peşinden depar attı Ordu’da rüzgarın etkisiyle sürüklenen cips standının hızı saatte 25 kilometreye ulaştı, işyeri sahibi depar atsa da yetişemedi Sürüklenen standın peşinden koşan şarküteri sahibi Ayberk Saka: “Bir anda hızlandı, depar attım ama yetişemedim”
YEREL HABERLER Sürüklenen cips standının peşinden depar attı Ordu’da ...
Genç turizmciler “bahçeden sofraya” üretecekler
YEREL HABERLER Genç turizmciler “bahçeden sofraya” üretecekler
Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu
YEREL HABERLER Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu
3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Nevşehir ...
Altınordu’da okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Altınordu’da okullar dezenfekte edildi
Ordu’dan sis manzarası
YEREL HABERLER Ordu’dan sis manzarası
Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi
YEREL HABERLER Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı
YEREL HABERLER İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat ...
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Vali Yavuz'a hakaret davasının beşinci duruşması gerçekleşti
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Vali Yavuz'a hakaret ...
Ordu Valisi, bu kez 3 kitap yazar engelli genci sevindirdi
YEREL HABERLER Ordu Valisi, bu kez 3 kitap yazar engelli genci ...
Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü
YEREL HABERLER Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü
Kutlu: ”Aşı, korona mücadelesinde en etkili silah”
YEREL HABERLER Kutlu: ”Aşı, korona mücadelesinde en etkili silah”
1970’li yılların modasıydı, şimdi meslek yok oldu Dede mesleği olan dokumacılığı, baba mirası makinelerle sürdürdü Yaklaşık 50 yıl boyunca dokuma kıyafetlerin üretimini yapan Metin Kul, teknolojiye yenik düşerek işini sonlandırdı, şimdi hobi olarak ise devam ediyor 50 yıllık usta Metin Kul: “Teknoloji bizi etkiledi, baba yadigarı makinelere kıyamadım” “Eskiden günlük 20 sipariş alırdık, şuan bu meslekte ustalar olarak boş kaldık”
YEREL HABERLER 1970’li yılların modasıydı, şimdi meslek yok ...
Dedesinin mesleği gelir kaynağı oldu
YEREL HABERLER Dedesinin mesleği gelir kaynağı oldu
Ordu´da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Ordu´da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına ...