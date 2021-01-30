Vali Sonel, traktör sürüp, kuzinede ekmek pişirdi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Tuncay Sonel, esnafın traktörünü sürdü, bir ailenin evine konuk olup, kuzinede ekmek pişirdi.

Tunceli´den geçen yılın haziran ayında Ordu Valiliği'ne atanan Tuncay Sonel, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İkizce ve Çaybaşı ilçelerindeki kurumları ziyaret eden Vali Sonel, daha sonra esnaf ve bölge halkı ile bir araya geldi. Esnafın hatırını sorarak, sohbet eden Sonel, bereketli kazanç dileğinde bulundu. Sokakta karşılaştığı seyyar simitçinin tüm simitlerini satın alan Sonel, sokakta karşılaştıklarına ikram ederek, ayaküstü sohbetlerde bulundu.

Daha sonra esnafın dükkanın yanına park ettiği traktörü gören Vali Sonel, anahtarı alarak, direksiyon başına geçti. Traktörle kısa süre ilçe turu atan Sonel, gençlik yıllarına geri döndüğünü söyledi. Bir ailenin evine de konuk olan Vali Sonel, bir süre aile fertleriyle sohbet etti. Kuzinenin başına geçen Sonel, köy ekmeği pişirerek, beraberindeki protokol üyelerine ikram etti.DHA-Genel Türkiye-Ordu MUSTAFA KIRLAK

2021-01-30 15:49:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.