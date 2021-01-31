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Balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıyan itfaiye eri: Kim olsa aynısını yapardı

DHA

Balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıyan itfaiye eri: Kim olsa aynısını yapardı


Emre KOLTUK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde ırmakta balçığa saplanıp mahsur kalan danayı sırtında taşıyıp sahibine teslim eden itfaiye eri Abdullah Özçelik, o anları anlatırken "Kim olsa aynısını yapardı" dedi. Danasına kavuştuğu için mutluluk yaşayan Meliha Bahadır, "İtfaiyenin imkânlarıyla hayvanımız hayata tutundu. Rabbim onların yardımcısı olsun" diyerek ekiplere teşekkür etti.
Bolaman Irmağı çevresinde otlayan dana, yamaçtan suya düşüp balçığa saplandı. Danayı fark eden çevredekiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, danayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri Abdullah Özçelik, başarılı bir operasyonla danayı saplandığı yerden çıkarmayı başardı. Özçelik, danayı sırtında taşıyıp yola çıkararak sahibi Meliha Bahadır'a teslim etti.
`HAYVANIMIZ HAYATA TUTUNDU´
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen danasına kavuşan Bahadır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Bahadır, "Yüzde 70 engelli oğlumu camiye gönderdikten sonra hayvanları sulamak için bahçeye çıkardım. Bir süre sonra hayvanlarımın yanında Çiçek ismini verdiğim bu dananın olmadığını fark ettim. Danayı aramaya çalıştım ve derin bir suya düştüğünü gördüm. Kendi imkânlarımla danayı kenara çıkardım ve itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekipleri de kısa süre sonra gelip danayı balçıktan çıkardılar. Hayvan suda kaldığı için çok üşümüştü, ölmek üzereydi. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin imkânlarıyla hayvanımız hayata tutundu. Rabbim onların yardımcısı olsun" dedi.
`GÖREVİMİZİ YAPTIK´
Kurtarma çalışmasının ardından sırtında taşıyarak yola çıkardığı danayı, sahibine teslim eden itfaiye eri Abdullah Özçelik de o anları anlatı. Özçelik, "Bize bir dananın dereye düştüğü ihbarı geldi. Olay yerine gittiğimizde ise dananın sahibi tarafından sudan çıkarıldığını ve o alanda da balçığa saplandığını gördük. Danayı kurtardığımızda durumu kötü olduğu için arkadaşlarla sırtımıza alarak taşımanın daha uygun olduğunu kararlaştırdık. Danayı sırtımızda yaklaşık 300 metre taşıyarak sahibine teslim ettik. Kim olsa aynısını yapardı. Görevimizi yaptık" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Emre KOLTUK
2021-01-31 09:21:08

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