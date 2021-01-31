Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

Ordu’da deniz sporlarının geliştirilmesini sağlamak, Ordulu genç ve çocukların deniz sporlarına ilgisini artırmak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in hayata geçirdiği Yelken ve Kano Kulübü, antrenmanlarla sporcularını yetiştiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü'ne kayıtlı 38 sporcu, Ünye ve Perşembe ilçesi sahilinde eğitmenler eşliğinde antrenman gerçekleştirdi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği idmanda sporcular adeta izleyenlere görsel şölen yaşattı.



“Deniz sporlarına ilgi günden güne artacak”

Ünye ve Perşembe ilçesinde gerçekleştirilen antrenmanlara katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, “Belirli bir kesime ait olduğu düşünülen sporları Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle artık halkımıza, gençlerimiz ve çocuklarımıza da imkan sağlayabilecek bir noktaya getirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlatmış olduğu Ordu’nun yeni Barbaroslarını yetiştirme projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Ordulu gençlerimiz ve çocuklarımız artık denizlerde kano, yelken ve optimus sporların da çalışmalar gerçekleştiriyor. Kano ve yelken sporcularımız eğitmenler eşliğinde bugün Ünye ve Perşembe ilçelerimizde antrenmanlarını gerçekleştirdi. Belirli bir kesime ait olduğu düşünülen sporları Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle artık halkımıza, gençlerimiz ve çocuklarımıza da imkân sağlayabilecek bir noktaya getirdik. İnşallah bu spora ilgi günden güne artarak devam edecek. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz.”

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