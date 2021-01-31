Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

İHA

Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

Ordu’da deniz sporlarının geliştirilmesini sağlamak, Ordulu genç ve çocukların deniz sporlarına ilgisini artırmak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in hayata geçirdiği Yelken ve Kano Kulübü, antrenmanlarla sporcularını yetiştiriyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü'ne kayıtlı 38 sporcu, Ünye ve Perşembe ilçesi sahilinde eğitmenler eşliğinde antrenman gerçekleştirdi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği idmanda sporcular adeta izleyenlere görsel şölen yaşattı.

“Deniz sporlarına ilgi günden güne artacak”
Ünye ve Perşembe ilçesinde gerçekleştirilen antrenmanlara katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, “Belirli bir kesime ait olduğu düşünülen sporları Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle artık halkımıza, gençlerimiz ve çocuklarımıza da imkan sağlayabilecek bir noktaya getirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlatmış olduğu Ordu’nun yeni Barbaroslarını yetiştirme projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Ordulu gençlerimiz ve çocuklarımız artık denizlerde kano, yelken ve optimus sporların da çalışmalar gerçekleştiriyor. Kano ve yelken sporcularımız eğitmenler eşliğinde bugün Ünye ve Perşembe ilçelerimizde antrenmanlarını gerçekleştirdi. Belirli bir kesime ait olduğu düşünülen sporları Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle artık halkımıza, gençlerimiz ve çocuklarımıza da imkân sağlayabilecek bir noktaya getirdik. İnşallah bu spora ilgi günden güne artarak devam edecek. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu´da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek
YEREL HABERLER Ordu´da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek
Ordu’da tarihi çeşmeler restore ediliyor
YEREL HABERLER Ordu’da tarihi çeşmeler restore ediliyor
Hilmi Güler’den “yağmur suyu” projesi Ordu’da yağmur suyunun israf edilmesini sağlayan proje hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Hilmi Güler’den “yağmur suyu” projesi Ordu’da yağmur ...
Sokakta bulunan köpeği, belediye başkanı sahiplendi
YEREL HABERLER Sokakta bulunan köpeği, belediye başkanı sahiplendi
Sokakta bulunan köpeği, belediye başkanı sahiplendi
YEREL HABERLER Sokakta bulunan köpeği, belediye başkanı sahiplendi
Balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıyan itfaiye eri: Kim olsa aynısını yapardı
YEREL HABERLER Balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıyan ...
Ordu'da aksiyon filmlerini aratmayan kaza: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da aksiyon filmlerini aratmayan kaza: 1'i ağır 3 ...
Vali Sonel, traktör sürüp, kuzinede ekmek pişirdi
YEREL HABERLER Vali Sonel, traktör sürüp, kuzinede ekmek pişirdi
İtfaiye eri balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında taşıdı
YEREL HABERLER İtfaiye eri balçığa saplanan danayı kurtarıp sırtında ...
Ordu’da çamura saplanan buzağı operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da çamura saplanan buzağı operasyonu
Vali ilçeye traktörle girdi
YEREL HABERLER Vali ilçeye traktörle girdi
Gıda alerjileri son 10 yılda 2 kat attı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu: “En yüksek artış kırmızı ete olan alerjide” “Arı sokması sonrası kırmızı et alerjisi ortaya çıkabilir”
YEREL HABERLER Gıda alerjileri son 10 yılda 2 kat attı İmmünoloji ve ...
Ordu'da 2 katlı evde yangın
YEREL HABERLER Ordu'da 2 katlı evde yangın
Başhekim Kutlu: "Aşılama işlemi randevu sistemiyle olacak"
YEREL HABERLER Başhekim Kutlu: "Aşılama işlemi randevu sistemiyle ...
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Rüzgarda sürüklenen cips standının peşinden koştu; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
YEREL HABERLER Rüzgarda sürüklenen cips standının peşinden koştu; ...
Sürüklenen cips standının peşinden depar attı Ordu’da rüzgarın etkisiyle sürüklenen cips standının hızı saatte 25 kilometreye ulaştı, işyeri sahibi depar atsa da yetişemedi Sürüklenen standın peşinden koşan şarküteri sahibi Ayberk Saka: “Bir anda hızlandı, depar attım ama yetişemedim”
YEREL HABERLER Sürüklenen cips standının peşinden depar attı Ordu’da ...