Ordu Valisi, çiçek paralarıyla yetim ve öksüzleri sevindirdi

Ordu’da 7 ay önce göreve başladığında makama çiçek gönderilmemesi, çiçeğe verilecek paranın yetim ve öksüz çocuklar için bankaya yatırılmasını isteyen Vali Tuncay Sonel, çiçek paralarıyla yetim ve öksüzleri sevindirdi.

Ordu’da göreve başladığı gün sosyal medyadan kutlama çiçeği gönderilmemesini, çiçek yerine açıkladığı banka hesabına bağış yapılmasını isteyen Vali Sonel, bu paraların yetim ve öksüzlere harcanacağını açıkladı.

Hesaba yatırılan 17 bin 403 lirayı yetim ve öksüzleri sevindirmek için harcayan Ordu Valisi Tuncay Sonel, banka dekontunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7ay önce Ordu’da göreve başladığımızda ‘hayırlı olsun’ çiçeği yerine çiçeğe verilecek paranın yetim ve öksüz evlatlarımız için kullanılmak üzere bankada açılan hesaba yatırılması ricasında bulunmuştuk. Hesapta toplanan 17 bin 403 lira evlatlarımıza harcandı. Dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

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