Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hafta sonu uygulanan ‘pandemi etkinlikleri’ devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşlara moral olmak adına hizmete geçirilen etkinlikler devam ediyor. Salgın sürecinde sosyal hayatı kısıtlanan vatandaşlara keyifli bir zaman yaşatmak isteyen Altınordu Belediyesi’nin “Hafta Sonu Pandemi Etkinlikleri” adı altındaki konserlerinde özellikle Ordulu sanatçılar ve meslek olarak müzikle ilgilenen yerel gruplar sahne alıyor.

Son olarak, Şahincili Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe mesaj yoluyla katılarak, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini aktaran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Bu zorlu süreçte insanlarımızın her türlü yardımına koşuyor vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Ama bunun yanında özellikle hafta sonu kısıtlamalarında evlerinde kendilerini izole eden hemşehrilerimiz için de şehir konserlerimizle moral ve motivasyonu üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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