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Savcının aracının camına not bırakan kişinin avukatı: Adalet Bakanımıza teşekkür ediyoruz

DHA

Savcının aracının camına not bırakan kişinin avukatı: Adalet Bakanımıza teşekkür ediyoruz


Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde, oturduğu sitenin kapalı otoparkında, ilçede görevli savcıya ait aracın camına `Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi bilginize´ yazdığı için `sileceklere zarar verdiği´ suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan Süleman Uysal´ın (45) avukatı Yiğit Küçükoğlu konuştu. Küçükoğlu, "İyi niyetle yazılan not, tehdit ve zarar verme suçlamasına dönüştü. Burada gösterilen ilgiden dolayı Adalet Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçedeki Taşkent Sitesi´nde meydan geldi. Site sakinlerinden Süleyman Uysal, sitenin kapalı otoparkına otomobilini park eden Ünye Adliyesi´nde görevli bir cumhuriyet savcısının aracının camına `Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi bilginize´ yazılı not bıraktı. Bir gün sonra aracının yanına giden savcı, arabasının arka sileceğinin kırık olduğunu ve not kâğıdını gördü. Bunun üzerine polisi arayan savcı, aracının cam sileceklerine zarar verildiği ve aracına not bırakılması nedeniyle şikâyetçi oldu. Durumun site yönetimine bildirilmesi üzerine, sitenin ortak WhatsApp grubuna notu yazan kişinin aracın yanına gitmesi istenildi. Mesajı gören Uysal, notu yazanın kendisi olduğunu belirterek, otomobilin yanına gitti. Uysal, olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ya inceleme izni verdi.
`İYİ NİYETLE YAZILMIŞ BİR NOT´
Süleyman Uysal´ın avukatı Yiğit Küçükoğlu yaşananları anlattı. Müvekkilinin iyi niyet esasına dayalı bir not bıraktığını ifade eden Küçükoğlu, "Olay günü müvekkilim Süleyman Uysal´ın konutunun bulunduğu sitenin otoparkına girdiğinde yanlış park etmiş aracı görmesi üzerine aracın Ordu plakası olmaması nedeniyle misafir ya da yeni taşınan birinin aracı olarak değerlendirmesi üzerine yanlış yere park ettiğiyle alakalı iyi niyet esasına dayanan bir şekilde bir not bırakmasıyla vuku buldu. Notun içeriği anlatılmak istenen nezaketiyle kamuoyuna yansıdı. Ancak bu olay sonrasında araç sahibinin ve eşinin yargı mensubu olduğu da kamuoyuna yansıdı. Tüm bu olanlardan sonra müvekkilim evindeyken, sitenin toplu mesajlaşma grubuna gelen bir mesajla bu notu yazan kişinin araç başına inmesi isteniyor ve müvekkilim iyi niyetle araç başına iniyor. Burada kolluk kuvvetleri polis arkadaşlar ve ilgili kişilerin orada olduğunu görüyor. Notu kendisinin yazıp yazmadığının sorulması üzerine müvekkilim kendisinin yazdığını söylüyor. İyi niyetli yazdığını ifade ediyor. Bir de aracın cam sileceklerinden birinin kırık olduğu ve kendisinin kırıp kırmadığı da soruluyor. Müvekkilim hayır ve asla böyle bir durumun olmadığını söylüyor" dedi.
`MALA ZARAR VE İSİMSİZ MEKTUP YOLUYLA TEHDİT SUÇUYLA GÖZALTI´
İyi niyetle yazılan notun tehdit suçlamasına dönüştüğünü belirten Küçükoğlu, "İyi niyetle yazılan not, tehdit ve zarar verme suçlamasına dönüştü. Müvekkilim daha sonra polis tarafından mala zarar ve isimsiz mektup yoluyla tehdit suçlamalarından gözaltına alınıyor. Kendisi hastane kontrolünden sonra gözaltına alınıyor. Yaklaşık 6 saat gözaltı sürecinden sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Pazar sabahı nöbetçi Cumhuriyet Savcısının sorgusu sonrası serbestinin devamına ve soruşturmanın devamına karar verildi" diye konuştu.
`ADALET BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ´
Sürecin basına yansımasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül´e kadar ulaştığına dikkat çeken Küçükoğlu, "Kolluğun ve yargı mensuplarının yaptığı olay hukuka uygunluk taşısa da böyle basit bir olay yüzünden gözaltı sürecinin yaşanması, kişinin bununla alakalı psikolojisindeki etkenler vesaire göz önüne alınarak kamuoyunda muazzam ilgi oluştu. Bu oluşan ilgi neticesinde olay ulusal boyuta taşındı ve büyüdü. Bürokrasi ülkesi olmamıza rağmen, bürokrasiden şikâyet edilen bir ülke olmamıza rağmen, bu konu Adalet Bakanımıza kadar ulaşıp kendisi tarafından konuyla alakalı inceleme başlatıldı. Burada gösterilen ilgiden dolayı Adalet Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak bu durumla alakalı kolluğun ve yargı mensuplarının yürüttüğü durumda tabi ki bu kişiler görevleri icabıyla yürüttükleri soruşturmalar ve baktıkları davalar bakımından husumet oluşabilecek, hasım kazanabilecek durumlara sahipler. O yüzden de bu notu görüp sileceğin de kırık olduğunu fark etmeleri bu işin ardında başka bir şey olup olmadığıyla alakalı bir merakla yapılmış bir işlem. Ancak işleyişin gözaltı ile olması devamında nezarethane olması ve işlerin biraz uzun sürmesi gibi etkenlerle tepkilere yol açtı. Tabi bu durum neticesinde bakanlığın da başlattığı incelemeyle hem soruşturmanın salahiyetinin iyi bir şekilde devam edeceğine hem de yargı mensubu arkadaşlarla alakalı da herkes için doğru, dürüst ve adaletli karar çıkacağından şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.
`ADALETLİ KARAR ÇIKACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK´
Bundan sonraki süreci de değerlendiren avukat Küçükoğlu, "Soruşturma şu anda devam ediyor. Müvekkilim serbest ve dışarıda, yargı mensuplarıyla ilgili de başlatılan inceleme de en doğru şekilde ilerleyecektir. Herkes için de adaletli karar çıkacağından şüphemiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-02-01 17:54:15

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