Ordu’da 130 kişiye korona virüs cezası

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Ordu’da son bir haftada 130 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2531 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişiye açıktan alkol tüketmek, 4 kişiye sarhoşluk, 16 kişiye kumar oynamak, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 1 kişiye yasa dışı bahis oyunu oynamaktan, 1 kişiye hayvanlara eziyet etmekten, 1 kişiye yasak avlanmaktan, 130 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 46 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 24’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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