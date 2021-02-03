Ordu’da kaçak tütüne sıkı denetim

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Ordu’nun Gölköy ilçesinde çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde 2 adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda içi tütün doldurulmuş 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı.

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