Ordu’da bir haftada bin 440 araca trafik cezası

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Ordu’da son bir hafta içerisinde bin 440 araca trafik cezası kesilirken 92 araç trafikten men edildi.

2531 Ocak tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde toplam 9 bin 611 araç kontrol edilirken bin 440 araca ceza kesildi. Kontrollerde 92 araç trafikten men edilirken 38 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Denetimlerde 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 28 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 114 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 325 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 53 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 24 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

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