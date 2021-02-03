İdlib ve Muş’taki çocuklara kışlık kıyafet yardımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Kardeşin ısınır, dünya ısınır, sen de gönüllü ol, gönül al’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında Ordu’da toplanan kışlık kıyafetler, İdlib ve Muş’taki çocuklara gönderildi.

İdlib’de bulunan çocuklara destek amacı ile başlatılan yardım kampanyasına, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de destek sağladı. Müdürlüğe bağlı gençlik merkezinde bulunan gönüllü gençler, proje kapsamında il genelinde başlattığı yardım duyurusu ile temel kışlık giysileri paketleyerek, İblib’deki çocuklara ulaştırmak üzere kargoya verdi. Muş ilinde yaşayan çocukların yüzlerini güldürebilmek kampanyayı sürdüren gönüllü gençler, Ordulu hayırsever vatandaşlardan topladıkları kışlık kıyafetleri paketleyerek, Muş Gençlik Merkezi’ne gönderdi.

Gönüllü gençler, Ordu halkının kampanyaya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Çalışma için emek gösteren herkese minnettarız. Her genç ısınsın, insanlık ısınsın. İyilik ağacı etkinliği adı altında insanlık üşümesin diyoruz” açıklamalarında bulundular.

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