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5 ilde kaçakçılık operasyonu; 69 gözaltı

DHA

5 ilde kaçakçılık operasyonu; 69 gözaltı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU merkezli 5 ilde 69 adrese telefon ve emtia kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirilirken, gözaltına alınan 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından telefon ve emtia kaçakçılığının men ve takibine yönelik, Ordu merkezli İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Giresun illerinde, 69 şüpheliye ait 79 iş yeri ve depoda, 65 ekip ve 265 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Ordu´nun 13 ilçesinde şüphelilere ait iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; piyasa değeri 1.7 milyon TL olan 156 kaçak akıllı telefon, 180 kaçak tuşlu telefon, 3 adet klonlama cihazı, 1242 telefon ekranı, 11492 kaçak telefon aksesuarı ve 391 kaçak elektronik emtia ele geçirildi. 69 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 69 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-02-03 18:31:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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