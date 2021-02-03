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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsalı muhtarlardan Başkan Güler’e teşekkür

İHA

Fatsalı muhtarlardan Başkan Güler’e teşekkür

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, il genelinde başlattığı alt yapı ve asfalt seferberliği yüz güldürdü. Fatsa ilçesinde muhtarlar, mahallelerine astıkları pankartlarla Başkan Güler’e teşekkürlerini ilettiler.
“Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” sloganıyla, alt yapı, ulaşım, üst yapı, tarım, turizm ve sağlık alanında birçok proje ve yatırımı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla, şehri geleceğe hazırlıyor.
19 ilçede planlı ve programlı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla yıllardır kronik hale gelen sorunları bir bir çözüme kavuşturuyor. Fatsa ilçe merkezine bağlı mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti, mahallelerine astıkları teşekkür pankartlarıyla yazıya döktüler.
Mahalle muhtarları Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar sonrası, yıllardır hasretle beklenen bir çok yatırımın hayata geçtiğini, sorunlarının önemli bir kısmının ise çözüme kavuştuğunu ifade ettiler.

Efkaf Mahallesi’nin birçok sorunu çözüldü
Evkaf Mahallesi Muhtarı İsmet Burgu yaptığı açıklamada, “Mahallemizde, yağmur suyu alt yapılarımız tamamlandı ve yollarımız asfalta kavuştu. Mahallemizin yıllardır kronikleşen birçok sorunu artık tarih oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Fatsa Belediye Başkanımız sayın İbrahim Etem Kibar beyefendilere, şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Sakarya Mahallesi’ndeki kaldırım çalışmaları tamamlandı
Sakarya Mahallesi Muhtarı Mehmet Onmuş ise “Yapmış olduğu ve bundan sonra yapacak olduğu hizmetlerden dolayı, öncelikli olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler beye teşekkür ediyorum. Sakarya Mahallesi, Sakarya Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerindeki kaldırımlarımız sonuna kadar tamamlandı. Eksik kalan kısımların da zamanla yapılacağına olan inancımız tam” diye konuştu.

Dumlupınar Mahallesi’ne 60 yıllık yatırım
Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Salim Taşbaşı ise “Yapılan hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Büyükşehir olsun Fatsa Belediyemiz olsun ekip çok güzel. Mahallemizde alt yapı dahil her şey bitirildi. Dumlupınar Mahallesi’ne yapılan yatırım en az 60 seneyi garanti altına aldı. İki üç tane asfalt olacak yerimiz kaldı. Oralarda şu an toparlanıyor. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kurtuluş Mahallesi’nin kronikleşen sorunları sona erdi
Kurutuluş Mahallesi Muhtarı Altan Güneş ise, “Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Reşadiye, Beyazıt ve Sevgi Caddesi ile Şefket Reis ve Bilkent’in bulunduğu bölgeler altyapıları ile birlikte asfalta kavuştu. 3 yılda biz Büyükşehir Belediyesi’nden birçok hizmet aldık. Tüm bu yatırımların hayata geçmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şerefiye Mahallesi’nde baskı beton kaldırımlara kavuştu
Şerefiye Mahallesi Muhtarı Osman Nuri İnal da “Barboros Caddemiz yoğun olarak kullanılan bir güzergah. Burada yapılan baskı beton modern kaldırımlarla, caddemiz çok nezih bir hale geldi. Şerefiye Mahallemizde Hamlık Caddesi yatırım planlarına alındı. İnşallah yaz ayına kadar buraya gireceğiz. Aydın Sokak’ta ciddi bir çalışma var. Tüm bu çalışmalardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Fatsa Belediye Başkanımız sayın İbrahim Etem kibar beylere teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte Fatsamız için daha güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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