Orta Karadeniz’in 3 üniversitesi ortak hareket edecek

Ordu Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi bilimsel alt yapısı ve teknik imkanlar konusunda ortak hareket etme kararı aldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteler arası işbirliğinin önemine vurgu yapılan ziyarette her üç üniversitenin bilimsel altyapısı ve teknik imkanları ile araştırma süreçlerinde yürütülebilecek ortak proje ve araştırmalara ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Bununla birlikte Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin (ÜNİDOKAP) ülke ve bölgenin gelişimine yönelik sürdürmüş olduğu projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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