Vali Sonel’den 'gıda denetimi' talimatı

Ordu Valiliği tarafından gönderilen uyarı yazısı ile korona virüs (Kovid19) salgınına karşı, gıdaların sağlıklı ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel imzasıyla başta kaymakamlıklar olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgını sürecinde gıdaların, sağlıklı ve güvenli olup olmadığının denetlenmesinin, daha fazla önem taşıdığı ifade edildi. Söz konusu yazıda, gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm işyerlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde belirtilen kriterler de göz önünde bulundurularak, düzenli olarak denetlenmesi ve konunun sorumlu amirlerce takip edilerek herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi de istenildi.

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