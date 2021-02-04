Ünye OSB'nin alt yapı işi ihaleye çıkıyor

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Ordu’da Ünye ilçesine kurulacak Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 50 hektarlık alanının alt yapı işi ihaleye çıkarıldı.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ünye Organize Sanayi Bölgesi 50 hektarlık alanına ait yol, açık kanal, içme suyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom alt yapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işinin ihalesi 18 Şubat 2021 günü saat 10.00’ da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapılacak.

Alt yapı çalışmaları kapsamında 2021 yılında 10 milyon 671 bin TL, 2022 yılında 14 milyon TL, harcanması ve 30 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanması planlandı.

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