Karadeniz’de hamsinin yerine mezgit ve istavrit talep görüyor Yasak ile birlikte rağbet görmeyen hamsi, 30 liradan satılıyor, mezgit ve istavrit satışları ise arttı

Karadeniz’de hamsi avına yasak getirilmesiyle birlikte vatandaşlar balıkçı tezgahlarında hamsinin yerine istavrit ve mezgit balığını tercih etmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 7 Ocak 2021 tarihinde yasak getirdi. Avı yasaklanan hamsiye olan talep düşerken, kısmen tutulan iri boy hamsi ise 30 liradan satılıyor. Balıkçılar, şuanda hamsi yerine mezgit ve istavrit balığının daha çok tercih edildiğini belirtiyor. Tezgahlarda mezgit 20 liradan satılırken, istavrit ise 25 liradan sunuluyor.



“Yasağın, önümüzdeki yıla faydası olur”

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, hamsinin zaten zamanının geçmeye başladığını ve insanların diğer balıklara yöneldiğini, yasağın ise gelecek sezona hamsi açısından faydalı olacağına değinerek, “Şuan az da olsa iri geliyor şuanda rağbet de yok. Onun yerine mezgit ve istavrit balığına daha çok rağbet var. Önümüzdeki yıllarda hamsi yasağının faydası olur, zaten hamsi balığının büyümesi hemen bir ay içerisinde olmaz. Hamsinin büyümesi için 56 ay zaman geçmesi gerekiyor, o zaman da zaten sezon bitiyor. Ama seneye inşallah daha güzel olur. Bu yasak da iyi oldu, önümüzdeki sezon bol ve iri hamsi yeriz diye düşünüyoruz. Bu yıl hamsi çok küçüktü” dedi.

Şunda en çok talebin mezgit balığına olduğunu aktaran ve fiyatlardan bahseden Ceylan, mezgidin 20, istavrit, tirsi ve kefal balığının 25, palamut balığının tanesinin 20, barbun ve sarganın 40, hamsinin ise 30 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan vatandaşlar ise hamsinin bu yıl, geçtiğimiz senelere oranlar küçük olduğunu kaydederek yasağın yerinde bir karar olduğunu söylediler. Vatandaşlar, hamsi yerine mezgit ve istavrit balıklarını tercih ettiklerini, fiyatların ise gayet uygun olduğunu kaydettiler.

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