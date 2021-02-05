Ordu’da 37. okulun protokolü imzalandı, sıra 38’de

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da göreve başladığından bu yana devletvatandaş iş birliği ile 37. okulun protokolünün imzalandığını, haftaya da 38. okulun protokolünün imzalanacağını açıkladı.

Fatsa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı tarafından 1. ve 2. kademe özel eğitim uygulama okulunu bitiren özel eğitim öğrencilerinin, 3. kademedeki eğitimlerini tamamlamaları için ilçede ihtiyaç duyulan 8 derslikli “Fatsa Sanayi ve Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu”nun yapımı için valilik makamında protokol imza töreni düzenlendi.

Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi’ne yapılacak okulun protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Ordu’da göreve başladığından bu yana devletvatandaş işbirliği ile 37. okulun protokolünün imzalandığını belirterek, bunun Ordu ili için mutluluk verici olduğunu söyledi. Okul yapmak, işletme kurarak iş ve aş vermenin son derece önemli olduğunu altını çizen Vali Sonel, “Ordu ailesi ile biz kocaman bir aileyiz” dedi.

Konuşmasının devamında önümüzdeki hafta Ordu’da yapılacak olan 38. okulun protokolünün imzalanacağının müjdesini de veren Vali Tuncay Sonel, “Yapılacak olan okulun bir güzelliği de, engeli olan evlatlarımız için yapılacak olması. Özel evlatlarımız için yapılacak. Orada eğitim alacak çocuklarımızın aileleri de mutlu olacak. O yüzden çok hayırlı bir iş için hep beraber bir araya gelmiş bulunuyoruz ve mübarek cuma gününde hayırlı bir iş için imza atacağız. Allah sayılarınızı arttırsın diyorum. Sizin nezdinizde yönetim kurulu arkadaşlarımızı, odaya kayıtlı arkadaşlarımızı, üyelerinizi, yöre insanımızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizlere de hem sağlık, huzur, mutluluk ve hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Rabbim hayrınızı kabul etsin” diye konuştu.

Daha sonra okulun protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş tarafından imzalandı.

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