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Kanserin düşmanı fındık yağı, 20 ülkeye ihraç ediliyor

DHA

Kanserin düşmanı fındık yağı, 20 ülkeye ihraç ediliyor


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da üretilen, içerdiği oleik asidin kansere karşı koruyuculuğu bilinen, kolesterol, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelen fındık yağı, yurt dışından talep görüyor. Fındık yağı son yıllarda başta Çin, Amerika ve Avustralya olmak üzere 20'yi aşkın ülkeye ihraç ediliyor. Kimyager Zeynep Uğurlu, "Fındık yağının içerisinde bulunan oleik asit kanserin düşmanıdır" dedi.
Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde yaklaşık 80 milyon lira yatırımla kurulan fabrikada 2010 yılından bu yana fındık yağı başta olmak üzere ayçiçeği, aspir, soya ve ceviz yağı üretimi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 400 işçinin istihdam edildiği fabrikada üretilen yağlar, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. İçerdiği oleik asidin kansere karşı koruyuculuğu bilinen, kolesterol, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelen fındık yağı, yurt dışından talep görüyor. Fındık yağı en çok Çin, Amerika ve Avustralya olmak üzere 20'yi aşkın ülkede market raflarını süslüyor.
Altaş Yağ Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Uğur Altaş, hammadde konusunda yaşanan kıtlık nedeniyle bütün ülkelerin yağa ihtiyacı olduğunu söyledi. Özellikle Çin´in dünyanın her yerinden yüklü miktarda yağ çekmesinin Türkiye´nin yağ ihracatını hızlandırdığını kaydeden Altaş, "Çin, dünyanın her yerinden yüklü miktarda yağ çekiyor. Amerika´dan soya çekiyor, Rusya´dan çekirdek ya da ham yağ çekiyor. Kazakistan şu anda yağ üretiminde Çin´e çalışıyor. Doğal olarak Avrupa ülkeleri de ürün topluyor. Bu sebeple her ülkenin ihtiyacı var. Dolayısıyla bu gibi etkenler Türkiye´de de yağ ihracatı hızlandı. Yurt içinde fiyatlar yükseliyor ama aynı şartlarda ihracat yapabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinden talep var. Herkesin ihtiyacı olduğu için ihracat sorunu yok. İstediğiniz kadar satabiliyorsunuz" diye konuştu.
`FİYATLARIN ARTMASINDAKİ İKİ NEDEN PANDEMİ VE İKLİM´
Yağ fiyatlarının artmasındaki nedenlerin başında koronavirüs salgını ve iklim şartlarının geldiğini ifade eden Altaş, "Biraz geniş ölçekli baktığımızda dünyada en çok yağ üreten firmaların yer aldığı ülkeler arasında Rusya geliyor. Rusya´da en çok enflasyona sebep olan iki üründen birisi ayçiçeği. Bu konuda müthiş bir baskı yapıldı Rusya´da ve standart getirildi. Belli bir fiyatın üstünde yağ satışları durduruldu. Rusya´da böyle bir şey olabiliyorsa, Türkiye´de olması daha doğal. Suçlu aramak yerine sorunu çözmek lazım. Fiyatlar anormal şekilde arttı. Bunun da iki sebebi var. Bunlardan birisi pandemi, diğeri iklim şartları. Rekolte düşük, pandemi var, sistem çok değişti. İnsanların tüketim alışkanlıkları değişmek zorunda kaldı. Evlerde daha fazla tüketim arttı. Bu sebeple yağ fiyatları yükseldi" diye konuştu.
`HAM MADEDE YÜZDE YÜZ ARTIŞ VAR´
Yağ ham maddelerinde yüzde yüzlük artış yaşandığını belirten Altaş, "Aslında yağ fiyatlarına baktığımızda rafa yansıyan yüksek fiyatlar var ama objektif olarak bakarsak; bir yıl önce 700 dolarlık ayçiçeği yağı şu an bin 300 dolar. Bir yıl önce 2 lira 40 kuruş dediğimiz çekirdek, şu anda 5 lira. Doğal olarak yüzde yüz bir artış var ham maddede. Fındık ham maddesini 6 TL´ye alırken, şu an 18 TL. En düşük 15.50-16 TL´ye temin edebiliyoruz. Yani yaklaşık 3 misline yakın bir artış var. Fındıkta son 4-5 yıldır rekolte düştüğünden dolayı ham madde bulamadığımız için bu fiyatlar hem yükseldi hem de tonajlarımız düştü. Diğer ürünlerde de öyle. Ham madde bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Önümüzde ramazan ayı var. Fiyatların düşmesini biz de istiyoruz ama çok da düşebilecek veriler yok elimizde. Rafa baktığınız zaman benzeri yansımalar olmuş. Raftaki yağ artışı komple kârmış gibi gözükmesi yanlış bir algı. Yağ fiyatları rafta yüksek doğrudur ama dünyanın her yerinden gelen yükselişten dolayı yansıdı. Sadece Türkiye´ye mahsus değil bu fiyatların yükselmesi" ifadelerinde bulundu.
`FINDIK YAĞI KANSERİN DÜŞMANI´
Fabrikanın Kalite Kontrol Şefi Kimyager Zeynep Uğurlu da fındık yağının pres ünitelerinde iç fındıklardan ham yağ çıkarıldıktan sonra fiziksel rafinasyon edilerek yemeklik hale getirilmesiyle elde edildiğini söyledi. Fındık yağının içerisinde bulunan oleik asidin kanserin düşmanı olduğunu, kolesterole, tansiyona ve kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğine dikkat çeken Uğurlu, şöyle konuştu:
"Biz başta fındık yağı olmak üzere birçok bitkisel tohum ve meyvenin yağlarını üretiyoruz. Fındık yağı bizim için meyvenin yağ oluşuyla ve sağlıklı yağ içermesiyle özelde önemli bir yağdır. Fındık yağının içerisinde yüksek miktarda oleik asit bulunur ve oleik asit başta kanserin düşmanı olmak üzere, kolesterole, tansiyona ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelen bir yağ asididir. Fındık yağının içerisinde yüzde 80 üzerinde oleik asit bulunmaktadır. Ayçiçeği yağı bir tohum yağıdır. Ayçiçeği yağının içerisinde de yine değerli yağ asitleri bulunur ama fındık yağı kadar önemli bir yağ asidi bulundurmamaktadır. Fındık yağının meyve yağı olmasına rağmen kızartmalar dahil olmak tüm yemeklerde kullanılabilir. Tüketicilerimiz mutfaklarında artık sağlıklı ürün tüketmeyi seviyorlar. Tüm gıda maddelerinin içerisinde katkı maddesi olmamasını ya da kimyasal içermemesini istiyorlar. Fındık yağı hem sağlıklı bir meyve yağı oluşuyla hem de üretim yöntemiyle hiçbir kimyasal malzemenin kullanılmamasıyla üretilmesi sağlık açısından önemli bir ürün. Bu sebeple tüketicilerin rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün."DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-02-06 08:12:41

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