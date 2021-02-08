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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan barınağının davetsiz misafirleri

İHA

Hayvan barınağının davetsiz misafirleri

Ordu’da terk edilmiş, güçten düşmüş, trafik kazası geçirmiş 5 eşek ve 2 at Büyükşehir hayvan barınağında bakıma alındı.
Vatandaşların ihbarları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Bakımevine getirilen yaralı at ve eşekler veterinerler tarafından yapılan sağlık kontrolleri ardından tedavi altına alındı. Sahipsiz at ve eşeklerin rehabilitasyonları devam ederken Bakımevinde alışılmışın dışında görüntülerin ortaya çıkması da vatandaşların ilgisini çekti. Tedavisi tamamlanıp eski sağlığına kavuşturulana kadar Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin davetsiz misafirleri olacak olan at ve eşekler vatandaşların talepleri doğrultusunda ise sahiplendirilecek.

"Kırsal kesimdeki vatandaşlar hayvanlarına sahip çıkmıyor"
Güçten düşmüş tek tırnaklı hayvanların Bakımevi bünyesine alınarak tedavilerinin üstlenildiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Onların yaşam şartlarını yükselterek, sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyoruz” dedi.
Daire Başkanı Okutucu şöyle konuştu:
“Altınordu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevimizde kedi, köpek gibi hayvanlarımızın dışında güçten düşmüş tek tırnaklı dediğimiz at, eşek gibi yaralı, yol kenarında bırakılmış veya trafik kazası geçirmiş hayvanlarımızı bünyemize alarak tedavi ve bakımlarını üstleniyoruz. Böylece onların yaşam şartlarını yükselterek, sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Onlarda bizler gibi can taşıyorlar ve duygu sahibi hayvanlar. Onları sokağa terk ettiğimizde, barınaklara bıraktığımızda bu durumdan çok ciddi olarak etkilenmekte ve sağlık sistemleri de bozulmakta. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız sokaklarında, kapılarında olan hayvanlara ilgi ve alaka göstermesini istiyoruz.”

“Durumları ağırdı, şimdi sağlıklarına kavuştular”
Bakımevine getirilen hayvanların tedavisinin devam edildiğini ve rehabilitasyonları sonrası sahiplendirme yapabileceklerini söyleyen Altınordu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Sahiplendirme Sorumlusu Nilsu Çanak, hayvanların domuz saldırısı, trafik kazası ve terkedilmiş olarak bakımevine getirildiklerinde durumlarının ağır olduğunu ancak şimdi sağlıklı durumda olduklarını belirtti. Çanak, “Hayvanlarımızı isteyen vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz ama bundan sonra yük taşıyacak durumları yok. Eşek ve atlarımız genellikle fındık aylarında kullanılıyor daha sonrasında kışın sokağa terk ediliyorlar. Onların da bizim gibi canları olduğunu unutmamak lazım, onlarında iç güdüleri var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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