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Vali Sonel yine gönüllere dokundu Geçtiğimiz günlerde 2 bin 112 öksüz ve yetim çocuğun taleplerini karşılayan Ordu Valisi Tuncay Sonel, bu kez bir tezgahtan tüm simitleri ve bir vatandaşın sattığı kavrulmuş fındıkları satın alarak vatandaşlara dağıttı

İHA

Vali Sonel yine gönüllere dokundu Geçtiğimiz günlerde 2 bin 112 öksüz ve yetim çocuğun taleplerini karşılayan Ordu Valisi Tuncay Sonel, bu kez bir tezgahtan tüm simitleri ve bir vatandaşın sattığı kavrulmuş fındıkları satın alarak vatandaşlara dağıttı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, katıldığı bir program sonrasında bir simit satıcısının tezgahında bulunan tüm simitleri satın alarak vatandaşa dağıttı, kavrulmuş fındık satan vatandaştan aldığı fındıkları da caddede bulunan vatandaşlara ikram ettirdi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2021 Afet Yılı etkinlikleri kapsamında Ceren Özdemir Meydanı’nda kurulan AFAD eğitim standını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Sonel, ardından ise vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirler konusunda uyarılarda bulundu, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Yine gönüllere dokundu
Geçtiğimiz günlerde Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentteki 2 bin 112 yetim ve öksüze mektup yazarak ‘Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu?’ Sorusunu sormuş, gelen cevaplara göre de çocukların isteklerini yerine getirmişti. Vali Sonel bu kez programının arından, Ceren Özdemir Meydanı’nda bulunan bir simitçinin tezgahında bulunan tüm simitleri satın alarak, kendi elleriyle vatandaşlara dağıttı. Duruma şaşıran vatandaşlar, Vali Sonel’e teşekkür etti. Ardından Süleyman Felek Caddesi’nde esnaf ziyaretlerine devam ederek, vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sonel, seyyar olarak kavrulmuş fındık satan bir vatandaşın da tüm fındıklarının parasını ödeyerek, vatandaşlara dağıtmasını istedi, sonrasında ise cadde gezisini sürdürdü.
Satıcı, ödemesi yapılan fındıkları vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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