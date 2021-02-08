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Ordu Valisi'nden, 'cenazelere gitmeyin, Fatiha'yı uzaktan okuyun' çağrısı

DHA

Ordu Valisi'nden, 'cenazelere gitmeyin, Fatiha'yı uzaktan okuyun' çağrısı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Valisi Tuncay Sonel, kentte koronavirüs vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Lütfen cenazelere gitmesinler. Fatiha´yı uzaktan okusunlar, rabbim kabul eder" dedi.
Kentte geçen aylarda düşmeye başlayan koronavirüs vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. Vali Tuncay Sonel de, vatandaşlara çağrıda bulunarak cenaze, nişan, düğün gibi kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Koronavirüs salgınının devlet ve vatandaş iş birliği içerisinde aşılabileceğini kaydeden Sonel, "Ülkemizin tamamında olduğu gibi Ordu´muzda da hafif bir vakalarda artış olmaya başladı ama biz sahadayız. Denetimlerimizi yapıyoruz. Ben şunu özellikle ifade ediyorum; lütfen rehavete kapılmayın. Devletimiz ve vatandaşlarımızın iş birliği ile inşallah bu koronavirüs illetini hep birlikte aşacağız. Ancak bunu aşmak için uymamız gereken kurallar var. Lütfen cenazelere gitmesinler. Fatiha´yı uzaktan okusunlar, rabbim kabul eder. Nişandır, düğündür, özellikle akşamları ev gezmeleri olmak üzere toplu halde bulunmasınlar. Maskelerimizi düzgün takalım. Mesafe kurallarına uyalım, temizliğe dikkat edelim. Çünkü sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve devletimizin bütüm birimleriyle bu COVİD-19 illetine karşı Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlara uymak için çaba sarf ediyoruz. Lütfen ama lütfen dikkat edelim" ifadelerini kullandı.
`TEDBİR AMAÇLI KARANTİNAYA ALDIK´
Fatsa ilçesine bağlı Büyükkoç ve Küçükkoç mahallelerinde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edilmesi üzerine iki mahallenin karantinaya alınmasıyla ilgili Vali Sonel, "Fatsa ilçesinde nişandan kaynaklı bir durum oldu. Biz de iki mahallemizi karantinaya aldık. Niye, tedbir amaçlı. Eğer biz vatandaşlarımız hep beraber bu tedbirlere uyarsak mesele yok. Elbette vatandaşlarımız dışarı çıkmak istiyorlar ama önce sağlık. Hem maskemizi düzenli takmada, hem mesafede, hem temizlikte dikkat ettiğimiz takdirde hiçbir sıkıntı kalmaz" diye konuştu.
Vali Sonel, son olarak vatandaşların aşı vurulmasını isteyerek, "Aşılarımızı da vurduralım. Kademe kademe aşılar yapılıyor. İnşallah sıra bize geldiğinde biz de vurduracağız. Sıramızı bekliyoruz. Çünkü kimsenin hakkına girmek istemiyorum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-02-08 17:05:27

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