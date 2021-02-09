Ordu’da arama kararı olan 34 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da son bir hafta içerisinde haklarında arama kararı olan 39 kişi yakalanırken 34’ü cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 17 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kadına fuhuş yapmaktan, 8 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 157 kişiye ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 34’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.