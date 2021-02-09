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Ordu’da bir haftada 111 araç trafikten men edildi

İHA

Ordu’da bir haftada 111 araç trafikten men edildi

Ordu’da son bir hafta içerisinde 12 bin araç trafik kontrolünden geçirilirken 111 araç trafikten men edildi, 28 sürücünün belgesine el konuldu.
17 Ocak tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 28 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 31 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 141 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 495 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 41 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 16 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Bir haftada yaklaşık 12 bin aracın kontrol edildiği denetimlerde bin 501 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapılırken 111 araç trafikten men edildi. 28 araç sürücüsünün sürücü belgesine de el konuldu.

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