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Prof. Dr. Aşkın: “Yağmur suyu hasadı faydaları ilerleyen yıllarda görülecek” Prof. Dr. Tayfun Aşkın: “Önlemler ile su kıtlığı bir talih olmaktan çıkmalıdır”

İHA

Prof. Dr. Aşkın: “Yağmur suyu hasadı faydaları ilerleyen yıllarda görülecek” Prof. Dr. Tayfun Aşkın: “Önlemler ile su kıtlığı bir talih olmaktan çıkmalıdır”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Aşkın, Ordu Büyükşehir Belediye tarafından hayata geçirilecek olan ‘Yağmur Suyu Hasat Projesi’nin, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkartacağı faydalarını ve özellikle su tasarrufuna yönelik olarak elde edilecek olan kazançlarının görüleceğini söyledi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kuraklık tehlikesine karşı hazırlamış olduğu ‘Yağmur Suyu Hasat Projesi’ yakın zamanda hayata geçiriliyor. Türkiye’de olduğu gibi Ordu’nun da içinde bulunduğu kuraklık tehlikesine karşı Ordu’da hayata geçirilecek olan “yağmur suyu hasat sistemi” ile çatılarda toplanan yağmur suyu basit filtreleme ile yer altı ve bodrum katlarında yapılacak depolarda toplanıp ihtiyaç doğrultusunda kullanılacak. Aynı zamanda ilin su ihtiyacının karşılanması için 19 içme suyu göleti inşa edilerek, doğal su rezerv alanları oluşturulup yağmur sularının alıkonulma süreleri artırılması sağlanacak. Böylelikle yeraltı sularının beslenmesine de imkan verilecek.

“Tropikal iklime gidişat söz konusu”
Prof. Dr. Tayfun Aşkın kuraklığın, küresel manada çok fazla müdahale edilemeyen ancak tarımsal faaliyetlerde suyu kullanan kesim olarak, kuraklığın etkisini aza indirebileceği bir sorun olarak insanların karşısında olduğunu söyledi. Şuanda tropikal iklime gidişatın söz konusu olduğunu ve su tasarrufunun önemine değinen Prof. Dr. Aşkın, “Onun için mutlaka kuraklığın ne manaya geldiğini, su kıtlığı ile karşılaştığımızda nasıl olumsuzluklar yaşayabileceğimizi, özellikle tarım ve kuraklık ilişkisini, ilimiz özelinde milli ürün dediğimiz fındığın kuraklıktan nasıl etkileneceğini göz önüne getirdiğimizde, mutlaka tropikal bir iklime doğru gidişatın söz konusu olduğu, İstanbul’da dahi hortumların göründüğünü göz önüne alırsak, su tasarrufu belki de ilk başvurulacak önlemler arasında yer alabilir” dedi.

“Önlemler ile su kıtlığı bir talih olmaktan çıkmalıdır”
Prof. Dr. Tayfun Aşkın, alınacak olan tedbirler ile kuraklığın talih olmaktan çıkartılabileceğini kaydederek, “Yine çok şükür yakın zamanda özellikle yağmur hasadı ile ilgili site ve toplu yerleşim alanlarında belediyelerimizin almış olduğu önlemler ve uygulamaya geçireceği önlemler sevindirici haberler olarak karşımıza çıkıyor. Toprağı, oluştuğu yerde suyu da eriştiği noktada faydalı kılacak ve su kullanım etkinliğini arttıracak tedbir ve önlemleri mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Onun için su kıtlığı bir talih olmaktan çıkmalıdır. Suyun mutlaka tasarruf edilmesi gereken bir değer olarak anlaşılması ve anlaştırılması gerekir” şeklinde konuştu.

“Yıllardır üzerinde durduğumuz bir husustu”
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin projesinin faydalarından bahseden ve bu durumu yıllardır dile getirmeye çalıştıklarını kaydeden Aşkın, “Özellikle toplu yerleşim alanlarında bu bir yasal zorunluluk haline getirilmeli diyorduk. Bunun ilk uygulamasını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bizzat ağzından açıklamasını duymak, Ordu sevdalısı ve evladı olarak bizleri ayrıca mutlu etti. Bunun, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkartacağı faydalar özellikle su tasarrufuna yönelik olarak elde edeceğimiz kazançları da rahatlıkla göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

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